Milano, il Lambretta occupa l’ex Bingo | VIDEO

Nuova occupazione del centro sociale Lambretta, che dopo aver lasciato gli spazi di via Canzio 4 - dove presto inizieranno i lavori per la costruzione di una residenza studentesca della Statale -, ha “preso” l’ex sala slot e Bingo di via Val Bogna 10.

Venerdì, alcune decine di studentesse e studenti hanno forzato il cancello della struttura, da tempo abbandonata, e hanno fatto ingresso in quella che sarà la loro nuova casa.

“Abbiamo intenzione - si legge in una nota del centro sociale - di proseguire la nostra battaglia per una città che sappia essere umana, che esca dalle logiche della Milano da bere e che sia di ampio respiro per chi non si rassegna alla crisi e crede nell’importanza di tessere reti a livello locale e internazionale”.

Il Lambretta aveva occupato la struttura di via Canzio lo scorso settembre, dopo che un incendio - “non casuale”, secondo alcuni attivisti - aveva distrutto la loro sede di via Cornalia.