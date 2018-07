Una spiaggia in Piazza Castello con sdraio, ombrelloni e tanti cani per dire "No all'abbandono"

Sdraio, ombrelloni, salvagenti: una spiaggia urbana in piazza Castello, a Milano, animata da cani e volontari per invitare ad abbandonare le giustificazioni dietro le quali ci si nasconde per disfarsi dei proprio animali. Le giustificazioni, non gli animali. A curare l'evento l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia Onlus).

Perché ogni anno l'arrivo della stagione estiva diventa motivo per lasciare i nostri amici a quattro zampe fuori dalla nostra vita, per sempre. Per sensibilizzare l'opinione pubblica contro questo indecente gesto, che tra l'altro è anche un reato punito con il carcere, diversi volontari sono scesi in piazza.

Con loro anche l'attore comico Franz del duo Ale e Franz, da sempre sensibile al tema dei diritti degli animali. Milano e in contemporanea Napoli, Nord e Sud, per stringere tutto il Paese dentro l'unico grido: "Abbandona le giustificazioni, non il tuo animale" rilanciando la campagna #TUTTESCUSE.