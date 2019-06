Olimpiadi 2026, Fontana: "Tardi per accordo con il Piemonte sulle location delle gare"

"Penso sia da escludere totalmente un accordo con la regione Piemonte per ospitare gare delle Olimpiadi 2026, al massimo si potranno organizzare degli eventi legati alla manifestazione". Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana stronca sul nascere qualsiasi possibilità di collaborazione con la Giunta guidata da Chiara Appendino riguardo all'organizzaione dei giochi olimpici invernali assegnati a Milano e Cortina. Il presidente della regione Lombardia ha anche ironizzato sul discusso post nel quale il Movimento 5 Stelle si attribuiva il merito del conferimento dell'incarico olimpico al capoluogo lombardo: "Non penso perché di fronte al nulla non si può pensare, ma se sono contenti così...".