"La partecipazione di Conte alla cerimonia di Losanna? È segnale positivo e di unità, significa che tutto il Paese sostiene la candidatura di Milano e Cortina per i giochi olimpici invernali 2026". A dirlo sono il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana in merito alla decisione del CIO sull'assegnazione delle olimpiadi prevista per lunedì.