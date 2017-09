Dopo le Olimpiadi Invernali, a Milano i Campionati del Mondo di pattinaggio. Ecco le stelle del ghiaccio

E’ iniziato il periodo più intenso per gli atleti del ghiaccio, alcuni sono ancora alla ricerca di un posto per le Olimpiadi Invernali che si disputeranno a Pyeongchang, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio prossimo.

Massima concentrazione dunque per un appuntamento dalle elevate aspettative dati gli eccellenti risultati storicamente portati a casa.

A Palazzo Marino, alla presenza, tra gli altri, del Ministro per lo Sport Luca Lotti e del Presidente del Coni Giovanni Malagò, è stato presentato il programma di questi mesi che precedono i giochi.

Ma non sarà solo Olimpiadi Invernali. Dal 9 al 18 marzo, infatti, sempre nella città sudcoreana, si disputeranno i Giochi Paralimpici mentre dal 21 al 25 marzo Milano sarà assoluta protagonista con i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura.

"Per il capoluogo lombardo è un appuntamento straordinario in linea con altri eventi che questa città sta meritando di ospitare", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò.