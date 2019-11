Milano, l’omaggio notturno della polizia ai vigili del fuoco per i pompieri morti nell'esplosione a Quargneto

Nella notte tra mercoledì e giovedì 7 novembre gli agenti delle volanti hanno attraversato il piazzale della caserma di via Messina con sirene e lampeggianti accesi per esprimere il loro cordoglio ai vigili del fuoco per i tre pompieri morti in seguito a un'esplosione a Quargneto (Piemonte). Le immagini sono state diffuse dal comando provinciale di Milano.

Vigili del fuoco morti a Quargnento: le indagini

Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'esplosione. "Temiamo sia un fatto doloso", ha detto il procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, aggiungendo che "quanto acquisito finora ci fa pensare a un'esplosione voluta e deliberatamente determinata". Sul posto sarebbero stati infatti trovati anche fili elettrici e inneschi rudimentali. Un elemento che supporta l'ipotesi che dietro l'esplosione ci possa essere un gesto doloso: si indaga per fare chiarezza sull'accaduto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo e crollo doloso, gli inquirenti sembrano comunque escludere la "matrice terroristico-eversiva".