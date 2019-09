Omicidio a Milano: killer cerca di travolgere la polizia dopo aver ucciso una donna. Il video

La sua Citroen C3 grigia è rimasta con le ruote ferme tra il marciapiedi e l'aiuola davanti alla quale aveva cercato di travolgere gli agenti di polizia che stavano arrivando sul posto.

Lui, Aurelio Galluccio di 65 anni, il presunto assassino di una donna italiana di 59 anni, Adriana Signorelli, è stato fermato dai poliziotti che lo hanno trasportato in ospedale, dov'è piantonato. A pochi metri di distanza, in un appartamento di via San Giacomo in zona Chiesa Rossa, c'era il cadavere della vittima in una pozza di sangue. E' l'epilogo dell'omicidio avvenuto la notte tra sabato e domenica al sud di Milano, attorno alle 2 (l'episodio).

Video e immagini di Daniele Bennati