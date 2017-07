Omicidio a Garlasco, rissa fuori dal bar: uomo ucciso con un colpo di pistola in strada | Video

Qualche spintone e qualche schiaffo. Poi un pugno, probabilmente dato per convincere il rivale ad andare via. Quindi, il colpo di pistola - uno solo -, fatale.

È stata una vera e propria esecuzione quella che lunedì pomeriggio ha portato alla morte di Jader Sgherbini, il trentenne ucciso davanti a un bar di piazza Unità d’Italia a Garlasco. Ad aprire il fuoco - hanno accertato i carabinieri - è stato Massimo Piazza, quarantatreenne di Abbiategrasso - ma da poco residente nel Pavese -, fermato dopo l’omicidio proprio nel paese del Sud Milano.

Omicidio a Garlasco, ucciso Jader Sgherbini

La tragedia si è consumata verso le 18 all’esterno di un bar del centro città. La vittima, stando ai primi accertamenti dei militari di Pavia, era arrivata lì fuori per aspettare sua moglie, incinta.

Poco prima, però, era giunto anche Piazza. Era entrato nel bar sfondando la porta con un calcio e, alla reazione del barista, aveva steso il giovane con un pugno. Quindi, dopo aver urlato “Voglio i miei soldi”, era andato via.

Sarebbero passati venti minuti - i movimenti del killer sono stati ripresi dalle telecamere - e Piazza sarebbe tornato sul luogo del delitto. Avrebbe affrontato prima un amico della vittima, colpito con pugni e morsi, e poi infine si sarebbe scagliato contro il trentenne.

Omicidio a Garlasco: il video

Dalle parole ai fatti - come mostra il video - il passo è stato brevissimo.

Dopo un pugno, il killer ha estratto l’arma e ha sparato al petto del trentenne, che si è accasciato al suolo ferito in maniera gravissima.

I soccorritori del 118 - sotto gli occhi della moglie incinta - hanno lavorato a lungo per cercare di rianimarlo, ma i medici una volta in ambulanza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Omicidio a Garlasco, arrestato Massimo Piazza

Dopo il colpo fatale, Piazza è salito a bordo della sua auto e si è allontanato a tutta velocità. Ma la sua fuga è durata poco perché i carabinieri - che avevano già organizzato diversi posti di blocco - lo hanno fermato mentre “entrava” ad Abbiategrasso, dove aveva vissuto fino a poco tempo fa.

Per lui l’accusa è di omicidio. Sarà lui stesso, molto presto, a spiegare cosa lo ha spinto ad aprire il fuoco contro la vittima.

Sia Piazza, sia Sgherbini, avevano avuto in passato precedenti per droga e sfruttamento della prostituzione. Sembra che già in passato i due si fossero picchiati per alcuni vecchi rancori. Rancori che lunedì pomeriggio hanno armato la mano di Piazza.