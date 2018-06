Omicidio a Sesto San Giovanni, uomo ucciso a coltellate in via Carlo Marx: s'indaga

Omicidio a Sesto San Giovanni nella serata di giovedì 21 giugno: un uomo 48 anni è stato ucciso a coltellate in via Carlo Marx all'altezza del civico 495. Il 48enne — una persona già nota alla giustizia, secondo quanto — è stato trovato in strada, nel cortile di un condominio, ferito da diversi fendenti all'addome. Soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano, dove poco dopo è stata dichiarato il decesso.

Nel punto di quello che ha tutti i contorni di un omicidio, stando a quanto appreso, non ci sarebbero telecamere e al momento i carabinieri di Sesto San Giovanni - che hanno effettuato i rilievi del caso - non hanno trovato testimoni. Poco dopo, intorno alle 21.55, una seconda persona è stata accoltellata a Sesto, ma i due episodi non sarebbero collegati. Sul caso indagano i carabinieri.