Aumento biglietti Atm, milanesi divisi sulle nuove tariffe: "Non servirebbero se pagassero tutti"

Abbiamo chiesto ai cittadini di Milano cosa pensino dell'aumento a 2 euro dei biglietti dell'Atm. Le nuove tariffe, che entreranno in vigore dal 1° luglio, potrebbero essere approvate entro pochi giorni dal consiglio comunale, che si riunirà giovedì per il voto definitivo.

Numerosi i milanesi contrari al rincaro e che propongono, invece dell'aumento, maggiori controlli verso chi non paga. Non mancano tuttavia anche i pareri favorevoli e molti cittadini giustificano l'aumento a 2 euro spiegando che l'Italia è tra i Paesi in cui i mezzi pubblici costano meno