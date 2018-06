I ragazzi dell'Istituto Tumori protagonisti di una canzone per l'estate. Ecco il video tra sorrisi, balli e tanta allegria

Sei tu l’estate (la danza della pioggia al contrario), la nuova canzone degli adolescenti del Progetto Giovani (www.ilprogettogiovani.it). Fresca, leggera, orecchiabile, esattamente come deve essere una canzone estiva. Ma anche densa di significati, per chi vuole andare oltre. A partire dal sottotitolo.

«La danza della pioggia racconta un po’ della magia che si crea nel nostro Reparto, un rito magico, l’acqua che porta la vita e lava via i dolori dell’anima - spiega Andrea Ferrari, responsabile del Progetto Giovani - Qui la magia è una danza al contrario, perché l’obiettivo è quello di far tornare il sole nella vita degli adolescenti che stanno affrontando una malattia oncologica. C’è magia, quindi, nel Progetto Giovani ma, occorre dirlo, c’è anche molta professionalità, lavoro, fatica e tante persone che si mettono in gioco con passione, inventando un nuovo modello di cura e cultura. Mi piace segnalare il motto che noi adulti del Progetto Giovani ci siamo dati: “Sii creativo, sii entusiasta, sii il meglio che puoi”».

Il Progetto Giovani è parte integrante della Pediatria Oncologica dell'INT ed è supportato dall’Associazione Bianca Garavaglia Onlus, che da 30 anni sostiene l’attività clinica e la ricerca del reparto (www.abianca.org). La musica, insieme ad altre forme artistiche, ha un ruolo importante nel percorso di cura dei ragazzi. Basti pensare ai progetti sviluppati negli ultimi anni: le canzoni Nuvole di ossigeno e Palle di Natale, il progetto fotografico La ricerca della felicità, il fumetto Loop, indietro non si torna.

«Progetto Giovani è composto da un’équipe multidisciplinare diversa dai soliti standard ed è questo che la rende un esempio innovativo di approccio al paziente adolescente – sottolinea Stefano Manfredi, Direttore Generale INT – Lo staff medico lavora in stretta sinergia con uno psicologo dedicato, un educatore che vive la quotidianità del reparto con i ragazzi, coordinatori artistici che offrono ai pazienti mezzi di comunicazione innovativi, con l’obiettivo di entrare in sintonia con la vita dei ragazzi. È un impegno non facile, che necessita un training specifico, indispensabile per stare accanto ai giovani pazienti che vivono in un’età difficile e speciale di per sé.»