Milano, 10% di sconto agli stranieri: la protesta del bistrot Madama contro il decreto sicurezza bis

Dieci percento di sconto ai “non italiani” in polemica con il decreto sicurezza bis appena approvato dal parlamento. È la protesta dell’ostello-bistrot Madama, a Milano, che imitando l’iniziativa di un negozio di Berceto, in provincia di Parma, ha deciso di applicare tariffe ridotte a tutti gli stranieri.

“Questo decreto non fa altro che colpire i più deboli - spiega Vincenzo, barman del bistrot - Sembra quasi che sia diventato normale alimentare questo clima di odio, che sia stato sdoganato il porsi in una posizione di forza nei confronti di chi non ha nemmeno i mezzi per reagire. Da anni collaboriamo con realtà milanesi che si occupano di accoglienza, soprattutto ai minori, e facciamo inserimento lavorativo per gli stranieri. Quel che sta accadendo qui in Italia è una vergogna”.