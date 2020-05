Milano, pacchi solidali per i residenti di Corvetto: "Sempre più famiglie sono senza generi primari"

Pasta, riso, latte e tutti quei beni di prima necessità che possono aiutare una famiglia a tirare avanti per una settimana. È il pacco alimentare per chi è in crisi a causa del Covid distribuito dall'associazione La Fabbrica al consultorio di viale Puglie 33, a Milano.

"Si tratta di cibo e generi comprati da noi direttamente tramite raccolta fondi oppure tramite donazioni del banco alimentare e di molte altre realtà di Milano - spiega Romolo Dell'Angelo dell'associazione La Fabbrica - Sono in molti a venire qui e abbiamo notato che anche la tipologia di persone che fanno la fila per il pacco è cambiata: a causa del Covid, infatti, molte famiglie non ce la fanno più nemmeno a reperire i generi alimentari di prima necessità".