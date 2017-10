Palazzo Marino si illumina di blu e celebra la giornata per la salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, Palazzo Marino nella serata di lunedì 9 ottobre è stato illuminato di blu. Uno spettacolo che ha incuriosito i numerosi passanti e che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza su un argomento così delicato.

Il tema scelto quest’anno è cruciale. Si parla infatti di salute mentale sui luoghi di lavoro. Ogni giorno decine di migliaia di persone affrontano la giornata lavorativa carichi di psicofarmaci o gravati da malattie e dipendenze più o meno celate.

Milano chiama all’attenzione e per la prima volta in occasione di questa ricorrenza ha illuminato Palazzo Marino.