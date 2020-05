Sala all'Arena: "Presto sarà pronta", poi chiede cautela per la riapertura di palestre e piscine

Un'arena messa a nuovo che sarà presto restituita ai milanesi, e una raccomandazione per la riapertura, a inizio giugno, di palestre e piscine. Il sindaco di Milano Beppe Sala parla della ripartenza dello sport, e lo fa dalla storica Arena civica ancora in fase di ristrutturazione e che, ricorda, ha ospitato tanti grandi momenti storici, sia nell'antichità sia in tempi moderni.

Oltre che dei lavori all'arena, il primo cittadino ha anche parlato della riapertura degli impianti sportivi, in particolare di piscine e palestre, raccomandando in vista degli inizi di giugno uno sforzo particolare per quanto riguarda le misure di sanificazione degli ambienti. "Chiediamo come sempre grande attenziane sull'igienizzazione, sul controllo degli ingressi e sul distanziamento", ha spiegato Sala.