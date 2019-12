Milano, escrementi di topo e piccioni nel laboratorio che sfornava il pane per i kebab

Parassiti, escrementi di topo e persino piccioni che camminavano indisturbati sopra i mucchi di farina. È quanto scoperto dai Carabinieri dei NAS in un laboratorio per il pane di viale Jenner, a Milano. L'esercizio commerciale era specializzato nella fabbricazione di pane arabo e piadine destinate poi a rifornire alcuni negozi di Kebab della zona.

I militari hanno sequestrato 14 sacchi di crusca (per un totale di 350 Kg), 28 sacchi di farina e 200 confezioni di pane non correttamente etichettate, per un peso complessivo di 100 Kg. Quasi 16, in tutto, i quintali di materiale confiscato, mentre per il titolare del laboratorio è scattato un deferimento in stato di libertà e la sospensione della licenza.