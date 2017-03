Milano, il saluto di Papa Francesco a tutta la città: “Grazie, ricevuto con il coeur in man”

Durante l'Angelus a piazza San Pietro il Papa ha voluto rinnovare il suo grazie a Milano

Forse, un pezzo del suo cuore è rimasto a Milano. Perché proprio Milano gli ha donato il suo cuore.

Papa Francesco ha voluto ringraziare a modo suo, stupendo come sempre, la città di Milano, che sabato lo ha accolto nella sua prima, storica, visita pastorale.

"A proposito di Milano - ha detto il Pontefice domenica dopo la recita dell'Angelus a piazza San Pietro - vorrei ringraziare il cardinale arcivescovo e tutto il popolo milanese per la calorosa accoglienza. Veramente, veramente mi sono sentito a casa, e questo con tutti, credenti e non credenti”.

“Vi ringrazio tanto cari milanesi e vi dirò una cosa, - ha proseguito Francesco, lanciandosi in un passaggio in milanese - ho constatato che è vero quello che si dice: 'a Milan si riceve col cor in man', grazie".

La città, invece, il suo personalissimo grazie a Francesco lo aveva già detto sabato, quando ogni spostamento del Pontefice era stato scortato da ali di folla in festa, fino ad arrivare al milione di fedeli che lo ha accolto al parco di Monza per la grande messa del popolo.

Video da Centro televisivo Vaticano