Papa Francesco a Milano, la telefonata alla donna malata: “Signora Adele, buongiorno”

Video da Youtube Tv2000

Lei non è riuscita a essere lì, ma Papa Francesco - in visita a Milano - ha voluto comunque salutarla. A modo suo.

Durante la sua prima tappa nelle Case Bianche di via Salomone, Papa Francesco ha preso il cellulare e ha telefonato alla signora Adele, un’anziana di ottantuno anni che per motivi di salute ha dovuto rinunciare all’incontro col Pontefice.

“Signora Adele, buongiorno - ha detto il Papa -. Come sta? Come si sente?”. “Bisogna riprendersi dagli acciacchi e andare avanti - le ha ricordato Francesco - e offrire i dolori al Signore”.

“Io le do la benedizione - ha concluso Francesco - e preghi per me, non si dimentichi. Un abbraccio”.