Milano, parcheggiatore abusivo fuori dalla discoteca: "Non pago le multe, faccio ricorso"

Cinque euro per parcheggiare l'auto tutta la notte. Succede fuori da due notissime discoteche di Milano in zona Triennale. E la tariffa è irregolare: finisce nelle tasche di un parcheggiatore abusivo. Il fatto è stato documentato nei giorni scorsi da Striscia la Notizia, telegiornale satirico di Canale 5.

Il parcheggiatore abusivo, al microfono di Vittorio Brumotti, ha dichiarato: "Io i soldi non li chiedo, me li danno: il mio è un servizio che fornisco". Diversi ragazzi, inoltre, hanno raccontato che quando non hanno versato la somma si sono trovati con l'automobile danneggiata. L'uomo, incalzato dalle domande, ha spiegato di aver ricevuto numerose multe ma ha precisato "facendo ricorso non le pago".