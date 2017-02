Auto parcheggiate al centro della rotatoria: bus Atm bloccato e traffico paralizzato | Video

(Video di Andrea DeMartini)

Scene folli giovedì sera in zona via Tortona, completamente paralizzata dal traffico a causa di un doppio parcheggio più “creativo” e selvaggio che mai.

Due automobilisti, proprietari di una Mercedes e una Dacia, hanno infatti pensato bene di lasciare le loro macchine posteggiate proprio al centro della rotatoria di Largo delle Culture.

La situazione è precipitata quando in via Bergognone è passato un autobus Atm della linea 68, che alla fine - bloccato dalle due vetture - è stato costretto a “trasformarsi” in un mezzo “fuori servizio”.

Il parcheggio, evidentemente fuorilegge, ha mandato per diversi minuti la circolazione in tilt in via Tortona e proprio in via Bergognone. ”Accade - denunciano i residenti di zona - ogni volta che in via Tortona c’è un evento”.