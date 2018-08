Il Parco Canile di Milano, così i cani vengono educati a una nuova vita familiare

Spazi aperti, strutture adeguate, estate da vip con tanto di piscina e scorazzate all’aperto. E poi, diremmo, l’ingrediente fondamentale: l’amore dei volontari. Il Parco Canile di Milano, che dallo scorso settembre è gestito da OIPA e Arcadia Onlus, ha l’obiettivo di proporsi come luogo di riabilitazione e preparazione del cane alla vita familiare. Qui arrivano quelli accalappiati, i randagi insomma, ma arrivano anche quelli che non possono più stare con il loro padrone, per motivi economici o per una serie di altre particolari ragioni che rendono necessario il distacco.

Prima c’è un passaggio, obbligatorio, nella struttura sanitaria proprio adiacente al canile, per un check-up sulla salute dell'animale e per evitare un eventuale contagio. Poi, gradualmente, tutti i cani vengono inseriti nella vita quotidiana del Parco per una piena riabilitazione e rieducazione in modo da rendere elevato l'indice di adottabilità. Sì, perché quel Parco, dove comunque stanno bene e si divertono, deve rappresentare solo un passaggio con l'obiettivo di un inserimento nella vita familiare e cittadina.

Oggi nella struttura sono presenti 170 esemplari suddivisi in 8 padiglioni, ciascuno con 16 box. Nel 2017 ne sono arrivati 230, in adozione ne sono stati dati 213. Qui il percorso di rieducazione e adattamento alla vita cittadina è minuzioso e dettagliato, condotto da educatori e istruttori cinofili professionisti. Molti, moltissimi cani sono già pronti a trovare una nuova famiglia. Il lavoro straordinario dei volontari di OIPA e Arcadia Onlus ha resto il Parco Canile di Milano un vero e proprio fiore all'occhiello, sempre pronto ad accogliere nuove forze.

Ma per diventare un volontario è necessaria una breve formazione, sia per avere qualche infarinatura sulla comunicazione canina, sia per questioni di sicurezza. Per questo, il Comune organizza, direttamente in canile, dei corsi per chi volesse intraprendere questa strada, a cui seguono 8 affiancamenti in struttura con gli educatori. Siete interessati? Telefonate al Parco Canile di Milano e mettetevi in lista. I corsi si tengono direttamente in canile, sempre e solo nel weekend.