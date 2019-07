Parmitano, videochat dalla ISS con il museo della scienza di Milano: "Da qui vedo gli effetti del riscaldamento globale"

Acrobazie a gravità zero mentre parla con i giornalisti e un forte messaggio per la salvaguardia dell'ambiente. Così l'astronauta Luca Parmitano torna a parlare dalla stazione spaziale internazionale a pochi giorni dal suo ritorno in orbita. Il cosmonauta siciliano si è collegato alle 14.30 dalla ISS con i giornalisti presenti al museo della scienza e della tecnica di Milano, dando vita a una videochat di 20 minuti nella quale ha raccontato con la consueta ironia la sua nuova esperienza tra le stelle.

Parmitano, primo astronauta italiano a fare una passeggiata spaziale nel 2013, prenderà il comando della ISS per sei mesi nella seconda parte della missione, e ai cronisti che gli fanno domande dalla Terra risponde scherzosamente: "È stato facile riabituarsi all'assenza di gravità, quel che trovo difficile è abituarsi al caffè che fanno qui". Poi il forte messaggio a favore della lotta per il clima: "Rispetto alle foto che feci nel 2013 posso dire che il panorama che vedo da qui è cambiato. Si notano i deserti che avanzano e i ghiacciaci che si sciolgono. Vi assicuro che il vero nemico di oggi è senza alcun dubbio il riscaldamento globale".