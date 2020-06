Bimba nasce sull'ambulanza della Croce Rossa: i soccorritori raccontano la storia della piccola Chiara

La mamma era entrata in travaglio durante il trasporto in ospedale e così Roberta e Velislav, soccorritori della Croce Rossa di Milano, hanno fermato l'ambulanza e hanno fatto nascere la bimba a bordo del mezzo di soccorso. È la storia della piccola Chiara, neonata milanese venuta al mondo lunedì 8 giugno proprio grazie all'intervento dei due membri della CRI.

"Avevamo ricevuto una chiamate per un trasporto urgente all'ospedale - spiegano Roberta e Velislav al telefono - Il padre stava portando la moglie in pronto soccorso perché era iniziato il travaglio, ma poiché le contrazioni erano troppo forti, su indicazioni di Areu 118, si sono fermati chiedendo il trasporto su un mezzo della Croce Rossa. Dopo pochi metri sul mezzo, tuttavia, la signora ha rotto le acque e così ci siamo dovuti fermare per farla partorire direttamente a bordo. È stata la nostra prima volta, un'emozione grandissima".