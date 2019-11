Milano, guasto in metro: passeggeri 'costretti' a scendere dal treno nel buio della galleria. Video

Sorpresa per i passeggeri di un treno delle linea verde della metropolitana di Milano 'costretti' a scendere dal convoglio in galleria dopo un guasto. Le immagini, pubblicate su Facebook da diversi cittadini, non sono passate inosservate. Si vedono i clienti Atm scendere dal treno e percorrere in fila indiana lungo la galleria, fino alla stazione della metro più vicina.

È successo martedì pomeriggio a Milano. Verso le 14, infatti, la circolazione della linea M2 è stata sospesa da Famagosta in poi sia verso Abbiategrasso che verso Assago. La verde ha fatto quindi capolinea proprio a Famagosta.

A causare lo stop, sempre secondo quanto riferito da Atm, è stato un "tratto di rete aerea danneggiata che porta corrente ai treni. Stiamo lavorando - ha detto l'azienda - per riattivare la circolazione sulla linea nel più breve tempo possibile". Dopo oltre due ore la circolazione è ripresa.

I precedenti

Non è la prima volta che la M2 si ferma per guasti alla rete aerea. Lo scorso gennaio, infatti, per oltre due ore la tratta tra Cernusco e Gorgonzola era rimasta "scoperta" proprio per un problema al sistema di alimentazione.

Già il 21 novembre prima la verde si era fermata a causa dei lavori. Quella mattina, infatti, la M2 era stata bloccata tra Gessate e Gobba perché le opere previste per la notte si erano protratte più del previsto e Atm era stata costretta a dare lo stop ai treni.

A fine ottobre, invece, a bloccare la linea era stato un guasto tecnico a uno dei convogli.

Video Arnel Sado