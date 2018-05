Bloccati in treno per un'ora davanti la stazione: i passeggeri si ribellano e 'saltano' giù. Video

Che la pazienza abbia un limite, tutti almeno una volta nella vita lo avranno potuto comprovare sulla propria pelle. Che questo limite sia incredibilmente più facile da superare al termine di una giornata lavorativa e mentre si è di ritorno a casa, non è certo una sorpresa. Non stupisce perciò sapere che un folto gruppo di pendolari milanesi, dopo un'ora e mezza di attesa - o "sequestro" come lo ha chiamato qualcuno sfogandosi sui social - sul treno Trenord 10874, abbia deciso di forzare le porte del treno, scendere sulla ghiaia e percorrere a piedi, sui binari, i circa 100 metri di via ferrata che li separava dalla Stazione di Cernusco Merate (il racconto e i dettagli).