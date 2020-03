Paullo: otto persone nella morsa di un famiglia di usurai: estorti oltre 200mila euro in 4 mesi

Otto persone, tutti piccoli imprenditori con problemi economici, costrette, anche con la forza, a restituire i soldi con tassi d’interesse stellari. Sono le vittime di una banda di usurai di Paullo, in provincia di Milano, composta da madre, padre, figlio e altri due membri, tutti arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano martedì 3 marzo.

Nelle immagini diffuse dai militari dell’Arma, ecco i 5 complici ritrovarsi in un bar di Paullo, locale appartenente proprio a uno dei membri della banda che lo metteva a disposizione come base d’appoggio per gli affari del gruppo. Secondo quanto riscontrato dai Carabinieri, negli ultimi 3-4 mesi la banda avrebbe racimolato circa 200mila euro.