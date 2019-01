Le pecore che "tagliano" l'erba del comune: la novità presentata dal "sindaco pastore"

Le pecore tosaerba? A Ceriano Laghetto, in Brianza, sono diventate realtà e vengono impiegate per la manutenzione del verde insieme alle mucche.

La novità — mai decollata a Roma con la sindaca Virginia Raggi — è stata presentata dal primo cittadino brianzolo Dante Cattaneo, "volto noto" della Lega, che in un video su Facebook ha spiegato ai cittadini come e dove operano gli animali indossando, almeno idealmente, i panni del pastore.

"L'iniziativa ha anche una valenza ecologica – ha chiarito Cattaneo –. Abbiamo identificato le aree in cui cresce un’erba buona da brucare e pecore e mucche sono contente di dare il loro contributo alla comunità. Diventa poi un’occasione per tutti, a cominciare dai bambini, per imparare a conoscere e rispettare questi animali".