Darsena di Milano, canne da pesca e retini: pescatori in azione nel "Porto della città"

Alcune persone sono state sorprese a pescare da alcuni passanti in Darsena a MIlano sabato 7 ottobre come testimoniano queste immagini. Pescare in Darsena e nei Navigli è vietato soltanto durante la cosiddetta "asciutta totale" degli specchi d'acqua, ovvero quando il livello dell'acqua scende al di sotto dei quaranta centimetri.

L'ultima asciutta (in corso) è incominciata il 18 settembre, meno di un mese fa. La polizia locale di Milano, sentita da MilanoToday, non ha per ora saputo riferire se l'acqua è già scesa sotto il livello di "guardia".

Video di Layu E. per MilanoToday.