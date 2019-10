Milano Pet Week, Purina al fianco di Enpa per un'adozione consapevole

Cosa vuol dire adozione consapevole? Ce lo spiega in questa video-intervista Fabio Degli Esposti, Direttore Marketing di Purina EMENA.

Tutte le iniziative ruotano attorno alla campagna adozioni “Benvenuto a casa”, lanciata da Purina in occasione della Milano Pet Week, in collaborazione con ENPA. Da oggi infatti, grazie alle sezioni ENPA che da tutta Italia stanno aderendo al progetto, è online su Purina.it la nuova piattaforma adozioni per favorire l’incontro tra i pet in cerca di una casa e le loro future famiglie. Per tutti gli italiani che adotteranno a partire dalla piattaforma, in regalo un Kit di Benvenuto inviato a casa direttamente da Purina con il cibo necessario ad accogliere il proprio cane o gatto.