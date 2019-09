Un pianoforte nell'atrio dell'ospedale San Paolo: "Un momento di serenità per chi è qui". Video

Le note contro la tristezza e il dolore. Nelle scorse ore nell'atrio dell'ospedale San Paolo di Milano è comparso un pianoforte, donato da un ex paziente, che è a disposizione di chiunque voglia suonarlo.

"Studi scientifici dimostrano che ascoltare o fare musica fa bene alla salute, sia mentale che fisica. Stimola il sistema immunitario, riduce l’ansia, lo stress e lenisce i dolori - spiegano dall'Asst Santi Paolo e Carlo -. Così capitano giornate come queste in cui qualcuno si esibisce e regala un momento di serenità a chi si trova a passare in ospedale e stacca per pochi minuti la mente e i pensieri".

