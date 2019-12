Piazza Fontana: il presidente della Campania De Luca a Milano per i 50 anni della strage

C'è anche Vincenzo De Luca tra le autorità arrivate a Milano per celebrare l'anniversario dei 50 anni della strage neofascista di piazza Fontana. Il governatore è intervenuto giovedì 12 dicembre, giorno dell'attentato, nello spazio della Regione Campania inaugurato lo scorso febbraio proprio in alcuni degli ex locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove ancora restano i segni dell'esplosione.

"Sono voluto esser qui per stare vicino alla cittadinanza di Milano nell'anniversario di uno dei periodi più bui e barbari dell'Italia - spiega il presidente De Luca - Per un puro caso abbiamo aperto questo spazio proprio nei locali dell'ex Banca Nazionale dell'Agricoltura, un segno della rinnovata affinità tra Napoli e Milano".

Per l'occasione lo spazio Campania di piazza Fontana ha inaugurato anche il progetto "IlluMIna, Conversazioni culturali da Milano a Napoli", una serie di incontri culturali organizzati in collaborazione con l'Università degli studi di Napoli Federico II e l'Università statale di Milano, alla presenza dei rispettivi rettori Gaetano Manfredi e Elio Franzini.