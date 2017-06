Milano, inaugurata la nuova piazza Santa Giulia: si trova davanti agli studi di Sky | Video

È stata inaugurata venerdì 16 giugno la nuova piazza di Santa Giulia, vicino via Russolo, di fronte all’edificio 3 di Sky Italia. Una grande area pedonale per i residenti del quartiere e per i lavoratori di Sky che garantisce un miglior collegamento tra la stazione di Rogoredo e la promenade del quartiere. La piazza ha una dimensione di circa 9mila mq, di cui una buona parte a verde, ed è stata pavimentata in pietra di granito bianco, con la posa di circa 40 piante di tilia cordata, circa 10 aiuole con arbusti, panchine, stalli per le auto elettriche e rastrelliere.