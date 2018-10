Uffici e food district, ecco come sarà la nuova piazza Vetra

L’ex Esattoria civica milanese sarà presto ristrutturata con una riqualificazione dell’intera piazza Vetra. Lavori completati entro il 2020, nascerà così il “Vetra Building” pronto a rinnovarsi sotto forma di sede per uffici e food district, amplificando la sua funzione da spazio per uffici a luogo di inclusione sociale. L’intervento, ideato e gestito dalla società di progettazione Il Prisma, è ancora una volta la dimostrazione di come il connubio pubblico-privato rappresenti per Milano la chiave di volta di un sistema che sta ormai rivoluzionando interi quartieri.

E nel corso della conferenza stampa è stato anche presento #FacciamoPiazza, l’evento che giovedì 18 ottobre coinvolgerà l’intero quartiere con l’obiettivo di conoscere l’idea della piazza perfetta voluta dai cittadini. Perché le scelte condivise fanno i progetti ancora più belli.