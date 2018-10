Rinasce piazza Vetra, al via la riqualificazione dell'ex Esattoria civica milanese

La storica location milanese di piazza Vetra, nota a tutti come l’ex Esattoria, acquisisce una nuova dimensione, civica e temporale, grazie all’intervento di riprogettazione architettonica dell’edificio di via della Chiusa 2, gestito da AXA Investment Managers Real Assets, e prenderà il nome di Vetra Building in un’ottica di apertura e internazionalizzazione degli spazi. AXA IM - Real Assets ha affidato il delicato processo di riqualificazione architettonica alla società di progettazione Il Prisma.

Durante la presentazione del nuovo progetto, si è parlato anche di #FacciamoPiazza, l'evento che si terrà giovedì 18 ottobre e che punta a coinvolgere l'intero quartiere per comprendere dai cittadini qual è l'idea di piazza ideale.

“L'intervento anticipa e integra il rilancio di Piazza Vetra e del parco delle Basiliche legato all'arrivo nei prossimi anni della fermata della M4 - dichiara l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran -. La sua forza sta nella capacità di coniugare l'esigenza di recupero architettonico dell'ex esattoria con la volontà di rendere i cittadini protagonisti della rivitalizzazione dello spazio pubblico".

La riprogettazione architettonica dell’ex Esattoria civica milanese è dunque un invito alla riflessione comune e all’inventiva personale, un'occasione di incontro attorno al nuovo Vetra Building, pronto a rinnovarsi sotto forma di sede per uffici e food district, “amplificando” la sua funzione da spazio per uffici a luogo di inclusione sociale. In questo senso è peculiare la scelta di creare una galleria pedonale che collegherà piazza Vetra alla zona retrostante l’immobile, via Wittgens.