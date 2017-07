Piazzale Negrelli, terminati i lavori: oltre 50% di verde

Piazza Negrelli torna a splendere dopo i lavori di riqualificazione. L'area, circa 6.750 metri quadri, era in gran parte di proprietà privata fino al 2013 quando, dopo un lungo contenzioso con i proprietari, è stata completamente acquisita dal Comune che ha così potuto dare il via agli interventi. A ridosso del Naviglio Grande, vicino a via Lodovico il Moro, via Parenzo e via Ernesto Rossi, costituisce uno snodo importante d’interscambio tra Milano e i comuni di Buccinasco e Corsico, nonché capolinea della linea tranviaria 2 che la collega direttamente con il centro. Grazie all'intervento è stato possibile riorganizzare e razionalizzare lo spazio pubblico valorizzando gli spazi dedicati al verde, prevedendo vialetti pedonali delimitati da alberi che occupano oltre il 50% del nuovo piazzale e creando un'area sosta per 123 veicoli, anch'essa circondata da filari di alberi.