Incastrato nelle tubature di una casa: la disavventura del picchio salvato dai Vigili del Fuoco

Era rimasto intrappolato nelle tubature di un palazzo di via Lucera, a Milano, ma grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco tornerà presto a volare. Protagonista della disavventura un uccellino appartenente alla famiglia dei picchi, i volatili noti per il loro becco a punta con il quale spesso martellano i tronchi degli alberi.

L'animale era rimasto incastrato in una tubazione pluviale del condominio, intrappolato all'interno del tubo a causa dei detriti portati sui tetti dalla pioggia degli scorsi giorni. Dopo la segnalazione dei condomini, i Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti lunedì mattina, smontanto la tubatura per far uscire il picchio che è poi stato affidato al personale della Protezione animali intervenuto sul posto.