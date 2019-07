Vandali alla Piccola biblioteca libera: i lettori donano quasi 3mila euro per sistemarla

Sono quasi 3mila euro i fondi raccolti in appena 4 giorni per sistemare la Piccola biblioteca libera di via Confalonieri, la struttura dedicata alla lettura e allo scambio di libri che giovedì sera è stata vandalizzata da ignoti. I danni riguardano soprattutto alcuni degli scaffali che custodiscono i libri, letteralmente divelti e gettati a terra insieme ai volumi della biblioteca.

"È ormai da due anni, cioè da quando è stata aperta, che la Piccola biblioteca libera è costantemente oggetto di vandalismo - racconta Marco Salamon, ideatore dello spazio - Non penso si tratti di odio verso i libri in sé, ma piuttosto di una situazione derivata dal 'degrado' di una parte del quartiere. Qui la sera diventa praticamente una birreria autogestita, con conseguenti danni alle strutture e alle panchine. Ora chiederemo un'ordinanza per vietare il consumo di alcool, sia in bottiglia sia in lattina, nella zona della Piccola biblioteca, che sarà presto sorvegliata da nuove telecamere per evitare che questi episodi si ripetano".