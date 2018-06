Il volo è in ritardo: Pintus diventa steward e a bordo è subito show (con Ryanair 'nel mirino')

Volo in ritardo di almeno un'ora, forse due. Passeggeri già a bordo e quindi obbligati a restare sull'aereo. Una situazione complicata, snervante, che si è risolta - o almeno allegerita - grazie alla presenza di un "ospite speciale" proprio tra quei passeggeri.

Spettacolo lunedì sera su un volo Ryanair Valencia-Milano Orio al Serio, teatro di un piccolo spettacolo di Angelo Pintus, il comico triestino famoso in tutta Italia grazie alla partecipazione alla trasmissione tv Colorado.

Con l'aereo fermo sulla pista di decollo, Pintus ha vestito i panni dello steward e per quasi cinque minuti ha intrattenuto i presenti trasformandosi in assistente di bordo - con tanto di sarcastica vendita di profumi e gratta e vinci - e poi in pilota, con le immancabili imitazioni di Ibrahimovic e Silvio Berlusconi, che lo hanno reso famosissimo.

I passeggeri, nonostante il nervosismo per il ritardo, hanno apprezzato e non poco. Ecco le immagini.

Video di Greta Pieretto