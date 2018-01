Pioltello, i vigili del fuoco estraggono i primi feriti. Le immagini

Ecco le prime immagini registrate dai vigili del fuoco mentre vengono estrattie alcune persone dalle carrozze accartocciate. Alla fine si conteranno tre vittime e quasi 50 feriti, diversi in condizioni gravi.

Il treno regionale 10452 con i suoi sei vagoni partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi era gremito di pendolari quando alle 7 del mattino è uscito dai binari poco dopo la stazione di Pioltello.

Si lavora sulle cause, pare comunque certo che circa 2 km prima del deragliamento si fosse verificato un cedimento del binario che non è stato avvertito dal macchinista visto che la motrice era in coda. Tuttavia è poi emerso che il macchinista ha frenato.

Per il sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala la misura è colma: "Adesso basta, bisogna intervenire subito, non c'è più tempo da perdere - ha detto - Chiediamo risorse cospicue per mettere in sicurezza la rete di infrastrutture che ogni giorno serve i nostri cittadini".