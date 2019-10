Milano, piove (di nuovo) nell'asilo: nelle aule serve l'ombrello. Video

Eccole le immagini, incredibili, registrate martedì mattina nella scuola di via Legioni Romane, che ospita il nido e l'asilo e che - come già accaduto in passato - si è parzialmente allagata.

Il video è stato girato nella sezione Albero della materna, tra le più colpite dalle infiltrazioni. Oltre cento bimbi sono stati costretti a tornare a casa con i genitori, che hanno anche chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Stando a quanto appreso, a causare le infiltrazioni sarebbero stati alcuni lavori in corso nella struttura. Secondo le prime informazioni recuperate dal comune, la ditta incaricata di sistemare il tetto ha rimosso la vecchia guaina di copertura e - per il momento - non l'ha ancora sostituita. Lo scorso anno nella scuola c'erano stati altri lavori di ristrutturazione, che si erano completati in estate.