Piste ciclabili invase da auto e motorini, il video documento

Un giro tra le piste ciclabili di Milano. Le immagini in soggettiva mostrano la reale difficoltà per i ciclisti, il rischio di pedalare su corsie costantemente invase da motorini, auto e furgoni. L'elevato numero di incidenti, anche mortali, dimostra che il pericolo per i velocipedi è quotidiano mentre il controllo dei vigili appare insufficiente.

Il video-denuncia è stato pubblicato su Fb da Maurizio Guagnetti. Le immagini sono state realizzate in zona Maciachini.