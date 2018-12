Dona 60 pizze ai senzatetto: il sindaco Sala lo chiama per ringraziarlo

Gli avevano ordinato 60 pizze ma poi non si erano presentati. Così Roberto Smenghi, titolare del ristorante 'Alpha Game' di Gessate ha deciso di donare tutto il cibo ai senzatetto di Milano. Grazie al supporto della Croce Rossa, invece di andare sprecate le pizze sono arrivate - ancora fumanti - in piazza Duomo, per essere distribuite ai più bisognosi.

Appena ha saputo della vicenda, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala ha contattato Smenghi ringraziandolo per un gesto tanto generoso. Il ristoratore, da parte sua, si è detto commosso per il tanto affetto ricevuto e ha promesso che la distribuzione della pizza ai clochard diventerà un appuntamento fisso per il suo locale.