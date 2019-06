Pride Milano, al Policlinico test gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili

Test rapidi e gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili in occasione del Pride di Milano. Anche il Policlinico si unisce alla festa per i diritti LGBT mettendo a disposizione il suo ambulatorio in via Pace 9, dove sarà possibile fare i test per le principali malattie sessualmente trasmissibili e avere i risultati entro poche ore. Gli esami si svolgeranno in una sala speciale allestita nell'ambulatorio del reparto di dermatologia situato al primo piano della struttura dalle 8 alle 12 si sabato 29 giugno.