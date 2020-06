Carica della Polizia contro i lavoratori TNT e FedEx a Peschiera Borromeo: interviene l'ambulanza

Si è concluso con un manifestante portato via in ambulanza dopo una carica della Polizia il sit-in dei lavoratori TNT e FedEx di Peschiera Borromeo, che mercoledì 10 giugno hanno protestato contro i 66 licenziamenti previsti dalle aziente di logistica.

"Ci hanno spremuti come limoni e ora ci buttano via", spiegano i manifestanti, quasi tutti inquadrati come interinali di Adecco. "A marzo TNT e FedEx avevano promesso che questi 66 lavoratori sarebbero stati assunti a tempo indeterminato direttamente dalle aziende, e invece è arrivato il licenziamento. Come se non bastasse, ora che stiamo protestando, è arrivata la Polizia con cariche e manganellate ai dimostranti".