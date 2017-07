Elicotteri sopra Cinisello Balsamo, maxi blitz della polizia a Sant'Eusebio: 32 arresti | Video

Blitz della polizia nella mattinata di martedì 11 luglio nel quartiere di Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo.

Gli agenti hanno eseguito 32 misure cautelari in carcere emesse dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto riportato in una nota della Questura sarebbero i componenti di un gruppo criminale che dal 2011 ad oggi avrebbe gestito la piazza di spaccio dei cosiddetti 'Palazzi', caseggiati popolari del quartiere Sant'Eusebio. Contestualmente, sono in corso diverse perquisizioni presso abitazioni di altri soggetti che, a diverso titolo, hanno contribuito alle attività delittuose del sodalizio.