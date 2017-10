Da 157 anni per le strade di Milano: la parata della polizia locale in Piazza Duomo | Video

La Polizia locale ha celebrato mercoledì 4 ottobre in piazza Duomo il 157° anniversario della sua fondazione. In un anno oltre 5.000 eventi gestiti, interventi su 12.000 incidenti, 337 arresti per microcriminalità. Il Comandante Marco Ciacci: “La risposta della Polizia Locale è stata d’eccellenza sia in occasione di eventi straordinari sia nel quotidiano, con oltre 300 mila richieste d’intervento".

Il sindaco Beppe Sala ha sottolineato la necessità di avere più agenti possibili in strada con maggiori conoscenze informatiche e della lingua inglese. Presente, tra gli altri, l'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza che ha ricordato gli importanti risultati sulla lotta alla microcriminalità: "Fondamentale la cooperazione con le altre forze di polizia mantenendo ognuno le proprie competenze".