Ragazzi in "corteo" per il 25 aprile: fermati (con la forza) dalla polizia, attimi di tensione

Un ragazzo buttato a terra per essere bloccato. Una ragazza colpita con una gomitata al volto nella concitazione. Un anziano fermato da due agenti sull'asfalto e un'altra ragazza spinta via con forza.

Sono i frame degli attimi di tensione andati in scena sabato mattina tra via Padova e via Democrito, in zona Crescenzago. Stando a quanto finora ricostruito da MilanoToday, l'allarme è scattato verso le 11.50, quando la Questura ha intercettato una decina ragazzi in strada in una sorta di "corteo" improvvisato per rendere onore ai partigiani nella giornata del 25 aprile, le cui celebrazioni pubbliche sono sospese per l'emergenza Coronavirus.

I giovani - che stavano apponendo drappi rossi alle lapidi dedicate ai partigiani in quartiere - sono stati bloccati proprio in via Democrito, dove, come testimoniano le immagini, non sono mancati attimi di tensione. Nel video si vedono chiaramente gli agenti fermare con la forza alcuni dei ragazzi e un anziano, che ha addosso una felpa gialla. In un altro momento, uno dei poliziotti spintona con violenza una donna, facendola finire a terra. Un'altra ancora viene invece portata via in manette e caricata in auto. Il tutto mentre uno dei manifestanti urla: "Stiamo andando a portare un fiore a un partigiano, ma cosa state facendo?".

Da via Fatebenefratelli hanno fatto sapere che si è trattato di "semplici controlli per i decreti sul Coronavirus" e non risulterebbero persone fermate per poi aggiungere che le persone "già note", "sono state identificate e disperse".

Negli stessi minuti una seconda manifestazione non autorizzata, sempre per la giornata della Liberazione, si è svolta tra via Ascanio Sforza e via Evangelista Torricelli. Circa venti i giovani presenti, che hanno cercato di raggiungere piazza XXIV maggio: anche loro sono stati fermati e identificati, ma non vengono segnalati disordini.