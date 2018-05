Milano, poliziotti cinesi "al lavoro" in città: l'esordio in Duomo con i carabinieri. Video

Pattuglieranno le zone più centrali di Milano. Si muoveranno, insieme ai colleghi italiani, tra corso Buenos Aires, Duomo, Brera, Castello Sforzesco e Quadrilatero della Moda, dove la presenza di loro connazionali è maggiore.

A Milano - come è già avvenuto negli ultimi due anni - sono arrivati i poliziotti cinesi. Gli agenti, tre uomini, saranno accompagnati dai carabinieri da due militari del comando provinciale: uno che parla inglese e un altro proprio del paese asiatico.

L'esordio - dopo la presentazione in Prefettura - è avvenuto mercoledì pomeriggio in Duomo, dove i poliziotti cinesi hanno avuto un primo contatto con la realtà meneghina. Gli agenti, che non saranno armati, avranno un ruolo poco "operativo" e serviranno soprattutto come supporto per fornire informazioni e aiuto ai tanti turisti cinesi presenti a Milano.