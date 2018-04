San Donato, incendio in un'azienda: pompiere travolto e ucciso dal crollo del tetto. Video

In quel muro di fuoco, con fiamme visibili da chilometri di distanza, lui c'era entrato senza paura. Lui, che era un volontario, era stato tra i primi - con gli inseparabili compagni di squadra - a varcare la soglia di quel capannone devastato dal rogo. E da lì, purtroppo, non è più riuscito ad uscire, schiacciato e ucciso dai detriti di quel tetto che ha ceduto e lo ha travolto.

Pinuccio La Vigna - quarantanove anni, vigile del fuoco volontario nel distaccamento di Pieve Emanuele - è morto venerdì sera facendo la cosa che più amava. Originario di Campobasso, tifoso dell'Inter e amante della musica lirica, da tempo era nel corpo dei pompieri del paesino della provincia di Milano.

Così, quando verso le 21 di venerdì è arrivato l'allarme per un incendio a San Donato, lui e i suoi colleghi si sono precipitati sul posto. Dopo pochi minuti, Pinuccio e gli altri erano già all'interno della "Rykem", azienda di via Marcora 29 specializzata nella vendita di detersivi industriali.

Poco dopo, però, il dramma. Il tetto - probabilmente per il calore e per la "forza" della fiamme - è collassato su se stesso e ha travolto in pieno il pompiere. Gli altri vigili del fuoco lo hanno liberato da tutto l'equipaggiamento - respiratore, bombola e casco - e lo hanno tirato fuori dalle macerie. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo e di salvargli la vita, ma purtroppo è stato tutto inutile.

I suoi colleghi, con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto, hanno poi lavorato tutta la notte per domare le fiamme, ma senza più entrare nel capannone, ormai instabile e pericoloso. Insieme a loro presenti i carabinieri della compagnia di San Donato, che dovranno accertare le cause del disastro.

Lì, appoggiati al muro della "Rykem" sono rimasti il casco e la bombola di Pinuccio.

Pinuccio al lavoro - Foto da Facebook