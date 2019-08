Attimi di apprensione per una fuga di gas in via Filippo Tajani, all'angolo con via Giovanni Amadeo, in zona Città Studi a Milano. Nella tarda mattinata di venerdì i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito un lungo intervento per comprendere la provenienza della fuga. Sul posto i pompieri sono intervenuti con quattro mezzi.